Expertos en patrimonio revisan en Las Médulas los modelos de gestión de los sitios reconocidos por la Unesco

Expertos en patrimonio revisan, en Las Médulas, las mejores opciones de gestionar los sitios reconocidos como Patrimonio Mundial y que se localizan en entornos rurales. Es el propósito de un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Carucedo, con la colaboración de la Unesco, que fue inaugurado ayer. Fue en la apertura de dicho foro donde el alcalde, Alfonso Fernández, reconoció la necesidad de que los especialistas ofrezcan pautas para afrontar desafíos globales, como la despoblación, la gestión sostenible y el efecto del cambio climático. Y, con esas premisas, abogó por impulsar desde Las Médulas una red de trabajo a nivel español o ibérico. «La unión —dijo- hace la fuerza».

En el mismo acto, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, reclamó una implicación decidida de la Junta de Castilla y León para que se active, definitivamente, la gestión unificada de Las Médulas. Recriminó la continua exclusión del Ayuntamiento de Borrenes y se confesó dolido por esa sensación de abandono del paraje Patrimonio de la Humanidad. «Me duelen Las Médulas porque algo que debería ser motivo de orgullo para nuestra tierra, no se está gestionando adecuadamente», apostilló para unirse también a quienes abogan por la «unión» que permita que la gente del territorio no «sufra el turismo, sino que lo disfrute». El presidente provincial insistió en que la Junta tiene una oportunidad inmejorable para Las Médulas, después de la tragedia del incendio de pasado verano. Al tiempo, resucitó la pretensión de incluir los canales que llevaban el agua a la explotación aurífera en la declaración de Patrimonio de la Humanidad, «puesto que la mina de oro no se entiende sin su red hidráulica».

La veintena de expertos reunidos en las jornadas participaron en una visita guiada con el investigador Javier Sánchez-Palencia.