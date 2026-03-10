El Campus de Ponferrada acerca la tecnología forestal a estudiantes de FP de Álmazcara

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León y el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara celebraron la jornada técnica «El Ingeniero Forestal 10.0. La tecnología en el monte», una actividad formativa en la que participaron 22 estudiantes del ciclo Técnico Superior en Gestión Forestal y Medio Natural.

Para acercar al alumnado las tecnologías y herramientas que utilizan los ingenieros y técnicos forestales, la jornada impartida por las docentes Flor Álvarez Taboada y Erika García Lima, en colaboración con el profesorado de Almázcara, mostró aplicaciones y metodologías empleadas en el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en el Doble Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales.

Las aplicaciones prácticas de alta precisión, como el uso de escáneres láser portátiles, que permiten realizar estimaciones del volumen de madera en pie con un error inferior al 5% centraron la primera parte del seminario, en el que también se presentaron los usos de las imágenes de satélite y de los drones. En la segunda parte de la jornada, se desarrolló el taller «Desde California a Las Médulas: satélites para el seguimiento de incendios forestales». Aquí, los participantes conocieron distintas fuentes de datos procedentes de satélites para elaborar mapas de zonas afectadas por incendios forestales, aprendiendo además a visualizar áreas con fuegos activos en todo el planeta.