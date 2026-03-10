Las gaitas del Bierzo llegan a Madrid por San Patricio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música Beatriz Osorio de Bembibre y el Grupo Folclórico Cultural Alegría Berciana de Ponferrada, junto a otros dos de León, se desplazarán a Madrid para actuar en las calles durante la cuarta Fiesta de San Patricio el próximo 17 de marzo. Se trata de un evento que superará la treintena de músicos y que estará formado por componentes de las bandas de gaitas y grupos folclóricos del Bierzo y León.

Todo ello será bajo la dirección de Rafael Busto Ferrero, gaitero, tamboritero y músico relacionado con la música tradicional tanto a nivel docente como intérprete desde hace más de cuarenta años en El Bierzo y León. Integrantes de cuatro de las formaciones de música y baile tradicional que dirige actuarán conjuntamente por las calles de Madrid en esta cuarta Fiesta de San Patricio, que conmemora el día de Irlanda. Junto a los bercianos actuarán también el Área Tradicional de la Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen y la Agrupación de Gaitas Virgen del Camino.