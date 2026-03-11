El único pueblo del Bierzo con vial de tierra pasa el trámite medioambiental

El Bierzo —a estas alturas del siglo XXI— aún tiene un pueblo habitado y con gente censada que su carretera de acceso es de tierra. Se llama Fuente de Oliva, pertenece al Ayuntamiento de Balboa y sus gentes han saltado en varias ocasiones a los titulares de los medios de comunicación para hacerse notar por su situación. En una de ellas amenazaron con pedir su pertenencia administrativa a Galicia, sabiendo que era poco menos que un imposible. Y en otra, llegaron a anunciar su intención de ser candidatos a la sede de la Agencia Espacial Europea por su situación apartada, de cielos limpios y ejemplo de lo que aún hoy les enmarcan en la «España vaciada».

Después de todo esto, ahora el pueblo cuentan con una buena noticia y es que el proyecto para la construcción de la carretera de acceso a Fuente de Oliva cuenta ya con la aprobación de la Junta en el preceptivo trámite administrativo del impacto ambiental. La Diputación de León ha anunciado en varias ocasiones que acometerá la obra y ahora la pelota está en su tejado, después de que ayer martes el Bocyl publicase la declaración favorable de impacto ambiental.

Los vecinos de Fuente de Oliva consultados ayer decían que están «esperanzados» y contentos de que el proyecto haya salido de la Junta y vuelva a la Diputación, «donde estaremos atentos a sus plazos e intenciones», dijo Fernando Cerezales. No quieren incomodar políticamente a nadiel y sólo esperan que de una vez por todas ensanchen la carretera y se pueda acceder en coche al pueblo sin necesidad de pisar barro y por un vial muy estrecho.