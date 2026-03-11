Avanza el viaducto de enlace de la N-536 con la N-120

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las obras de enlace de la carretera de la pizarra desde la carretera Nacional 536 (la que va desde Ponferrada por Puente de Domingo Flórez al Barco de Valdeorras) con la N-120 en esta última localidad, avanzan aunque de manera lenta.

La imagen muestra el estado de la construcción del segundo viaducto que ahora mismo se está levantando justo en el enlace con la carretera N-120 en la zona de la raqueta hacia Rubiana y el Barco.

El otro viaducto que está en obras ya cruza desde hace meses el río Sil, aguas abajo de Sobradelo y falta enlazarlo a la N-536. Está hecho también el túnel.