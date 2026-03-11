La Guardia Civil desmantela el uso ilegal de pastos en el Bierzo: dos ganaderos investigados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Villablino ha investigado a dos ganaderos como presuntos autores de varios delitos de hurto en pastos privados. Estos hechos consistían en reiterados aprovechamientos ganaderos de bóvidos en fincas privadas sin las correspondientes autorizaciones, tanto de la propiedad como sanitarias.

Durante el pasado año 2025 se recibió una denuncia por parte de los propietarios de unas 350 hectáreas de fincas destinadas a pastos privados, ubicadas en la comarca de El Bierzo, dentro de la Sierra de los Ancares leoneses.

Tras realizar las inspecciones correspondientes y recopilar diversa documentación e indicios relevantes para la investigación, las actuaciones han concluido con la puesta a disposición de la autoridad judicial de estas dos personas, que presuntamente llevaban al menos tres años aprovechando sin autorización los pastos pertenecientes a una sociedad civil legalmente constituida.

Además del uso indebido de los prados, se han detectado numerosas irregularidades en materia de sanidad animal, por lo que se han tramitado las correspondientes denuncias administrativas por infracción de diversa normativa relacionada.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Villablino, a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.