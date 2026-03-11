El Gobierno aprueba el crédito de 120 M€ para el horno de vidrio de Tvitec y la construcción empezará en 2027

El Gobierno de España ha aprobado el crédito de 120 millones de euros que permitirá a la empresa Tvitec materializar el ambicioso proyecto industrial que anunció en 2022 y que convertirá al Bierzo en un polo estratégico en la fabricación de vidrio dentro de la Península Ibérica, con la construcción de un horno float en el Polígono Industrial El Bayo que supondrá una inversión global de 185 millones de euros. El objetivo es iniciar las obras en 2027 (2026 se dedicará a la ingeniería y la tramitación administrativa y ambiental) y culminar la construcción a finales de 2029. Se crearán 250 nuevos empleos directos y entre 700 y 800 indirectos, según las previsiones de la compañía.

"El día llegó", ha celebrado, este miércoles, el director comercial de Tvitec, Alberto Fernández Sutil, que compareció junto al director general, Javier Prado, para desgranar los detalles de un proyecto "muy complejo y ambicioso" que dará autosuficiencia, estabilidad y seguridad a la empresa con la producción directa de la materia prima del vidrio en un momento de escasez, apuntó Sutil. Él mismo destacó que, actualmente, solo quedan tres hornos de iguales características (más pequeños) en la Península Ibérica, cuando llegó a haber seis.

"Este es un proyecto más que justificado por las necesidades de materia prima actuales. En un marco de mayor demanda mundial de productos transformados de vidrio, Tvitec necesita dominar la materia prima que es deficitaria y conseguir una producción cercana y un ciclo de economía circular", afirmó el director comercial de Tvitec. El horno de nueva generación de Tvitec producirá 850 toneladas de vidrio al día y la planta ocupará una superficie de 150.000 metros cuadrados, de los que 90.000 metros serán para almacén y el resto, para el propio proceso de fabricación.

Plano de las instalaciones de Tvitec en El Bayo tras la construcción del horno.L. DE LA MATA

Además, el horno float "tendrá la posibilidad de funcionar con cuatro energías diferentes", aseguró Prado, con "una potencia de 30 o 35 megas eléctricos, también quemará gas y oxígeno e hidrógeno verde cuando este tema esté avanzado". "También permite reciclar vidrio y habrá un importante ahorro en transporte, ya que la fabricación se hará a pocos metros de la zona de transformación", añadió el director general de Tvitec, cifrando también el gasto de agua. Será de 130.000 metros cúbicos al año o 360 metros cúbicos diarios.

En la situación actual de la compañía, "consumiríamos entre un 50% y un 60% de lo que el horno produce", dijo Javier Prado. Es decir, que la materia prima generada en las propias instalaciones no solo garantiza la autosuficiencia, sino también un crecimiento futuro y hacía ahí es hacia donde apunta el director general. "Nuestro objetivo es seguir creciendo", dijo y seguir haciéndolo en el Bierzo. "Queremos resaltar nuestro compromiso con esta comarca desde que iniciamos el proyecto en 2006. Nuestras inversiones principales están y estarán aquí. Tenemos deficiencias desde el punto de vista de las comunicaciones, pero es lo que hay y aun con ello seguiremos invirtiendo", aseveró Prado.

El préstamo de 120 millones que ha recibido Tvitec sale de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) que depende del Ministerio de Hacienda. Es el primer proyecto de estas características que se acoge al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) del Gobierno de España y, como tal, "se va a devolver en los plazos estipulados y con los intereses estipulados", remarcó Alberto Sutil.