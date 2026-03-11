Diario de León

Ponferrada guarda un minuto de silencio en el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo

El Ayuntamiento de Ponferrada  guardó esta mañana un minuto de silencio en el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo.  Un acto de homenaje a las víctimas y de condena de la violencia, en una jornada en la que se recuerda especialmente los atentados de Madrid, de los que se cumplen 22 años. 

También, el Consejo Comarcal del Bierzo se sumó a este homenaje por las 192  víctimas del atentado de aquel 11 de marzo de 2004.

