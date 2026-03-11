Ponferrada guarda un minuto de silencio en el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada guardó esta mañana un minuto de silencio en el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo. Un acto de homenaje a las víctimas y de condena de la violencia, en una jornada en la que se recuerda especialmente los atentados de Madrid, de los que se cumplen 22 años.

También, el Consejo Comarcal del Bierzo se sumó a este homenaje por las 192 víctimas del atentado de aquel 11 de marzo de 2004.