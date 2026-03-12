Alianza universitaria entre Ponferrada y Melilla

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, Pilar Marqués, ha visitado el Campus de Melilla de la Universidad de Granada para reforzar la cooperación entre universidades que desarrollan su actividad en territorios alejados de las sedes principales y conocer la integración del campus en la ciudad. Marqués pudo comprobar cómo Melilla está totalmente implicada en su proyecto universitario y que las infraestructuras que se están desarrollando buscan beneficiar tanto a la ciudad como a la universidad, «facilitando que los estudiantes puedan realizar prácticas y actividades académicas en distintos puntos de la ciudad», dijo.

Precisamente, el centro universitario de Melilla toma el testigo de Ponferrada para la celebración de la segunda edición de las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, que se celebrará en la Ciudad Autónoma a finales del próximo mes de octubre y principios de noviembre. El evento fue organizado por primera vez el pasado mes de noviembre en la capital berciana, como un proyecto pionero de cooperación entre campus periféricos pensando para «promover estrategias conjuntas que fortalezcan el papel académico y territorial de los campus descentralizados», recordó Pilar Marqués. De hecho, aquella primera edición ha sido clave para generar un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y consolidación de redes de colaboración entre universidades de toda España.

Durante su estancia en Melilla, la vicerrectora del Campus de Ponferrada se reunió con el vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, y con los equipos decanales de las distintas facultades, para conocer la realidad académica y organizativa del centro e intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta. Asimismo, mantuvo encuentros con el diputado delegado de Asuntos Universitarios de Melilla y con la directora de Política Universitaria; y fue recibida por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, con quien la berciana destacó «el empuje y el compromiso territorial de Melilla con su campus».

«Tienen muy claro que el crecimiento de la universidad y de la ciudad van de la mano y están poniendo en marcha infraestructuras que servirán de apoyo a nuevos grados», subrayó Pilar Marqués, que insiste en que esta aproximación ha fortalecido los lazos existentes entre los campus de Ponferrada y Melilla y también entre ambas ciudades, apostando por «convertirlas cada vez más en ciudades universitarias integradas en sus entornos académicos y sociales», dijo.