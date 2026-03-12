CC OO denuncia la falta de recursos para atender la discapacidad auditiva en la provincia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sindicato CC OO Enseñanza en León ha denunciado la falta de recursos de para atender la discapacidad auditiva en la provincia. Lo hace al hilo del caso de la alumna del IES Virgen de la Encina de Ponferrada Anaís Fernández, que ha denunciado la falta de horas suficientes de un intérprete de lengua de signos para poder seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de compañeros. «Este cases un ejemplo muy claro del abandono y retroceso en la atención a la diversidad y la educación inclusiva por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León», aseguran desde CC OO.

El sindicato recordó que, ya el pasado mes de noviembre, denunciaron en un informe «graves carencias, recortes en inversión educativa y falta de recursos y personal», puesto que León «solo cuenta con 9 intérpretes de lengua de signos». «Existe una brecha del 16,22% entre las necesidades educativas identificadas y la inversión real de la Consejería de Educación para cubrirlas, a lo que se deben el alto porcentaje de alumnado con necesidades especiales no identificado, reconocido o cuantificado, que rondaría el 60%», apuntaron las mismas fuentes.

En el caso concreto de la discapacidad auditiva, la provincia de León cuenta con 64 alumnos, algunos de ellos con sordera total, según los datos ofrecidos por CC OO. Estudiantes que necesitan mediadores comunicativos e intérpretes, siendo estos últimos los encargados de realizar la traducción simultánea a lengua de signos de las palabras del profesorado. «Una intérprete contratada con 30 horas semanales tendría un total de 24 horas lectivas y 6 de coordinación, por lo que ni siquiera podría cubrir las 25 horas lectivas semanales necesarias para atender al alumnado los 5 días de la semana en todas las horas lectivas. Por lo tanto, 10 horas lectivas de intérprete corresponden únicamente a 2 días a la semana completos o a 5 días a la semana cubriendo solo alguna asignatura. De este modo, el alumnado se pasaría gran parte de las horas lectivas sin entender nada de lo que el profesorado explica en clase o sin poder interactuar de forma efectiva con sus compañeros, materializando así una clara discriminación», denuncia la organización sindical.