Luz verde al proyecto del primer tramo de la A-76 Villamartín-Requejo

La obra es de 133 millones y nada se sabe de plazos de adjudicación e inicio de obras. Se trata de uno de los últimos trámites antes de licitar su construcción

El primer tramo de la A-76, para la que no hay fechas de inicio de obras, enlazaría aquí, en Villamartín de la Abadía.

El primer tramo de la A-76, para la que no hay fechas de inicio de obras, enlazaría aquí, en Villamartín de la Abadía.

La construcción de la futura autovía de Ponferrada a Orense, la A-76, acaba de salvar otro trámite más administrativo en lo referente a lo que es primer tramo del vial, desde Villamartín de la Abadía (Carracedelo) a la localidad de Requejo (Sobrado). Según pudo conocer este periódico de fuentes consultadas próximas a la toma de decisiones, el Ministerio de Transportes ha aprobado finalmente el proyecto de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, con una inversión de 133,5 millones de euros. Se trata de un tramo con una longitud de 6,24 kilómetros que formará parte de la futura autovía Ponferrada-Ourense. Según las mismas fuentes, el trazado facilitará el acceso a la Plataforma Logística del Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados.

El asunto ha sido publicitado en varias ocasiones, hasta en 2019 y en noviembre de 2025, como aprobación provisional y ahora dicen que definitiva.

El asunto llevaba tiempo prometido y con incumplimientos encadenados por los retrasos de fechas apuntadas. Se habló que en el 2025, luego a finales de 2025 y después a primeros de este año 2026. Pero finalmente, el Ministersio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León, y todo con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros, incluyendo los impuestos como el IVA. El proyecto consiste en la conversión en autovía del tramo actual de la N-120, con una longitud de 6,24 kilómetros, como parte de la futura A-76 que unirá Ponferrada y Ourense. El nuevo trazado comenzará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y la conexión con la N-VI a través de glorietas, y finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la N-120. Asimismo, el tramo contará con dos enlaces más que darán acceso respectivamente a Toral de los Vados y el Polígono Industrial de El Bierzo; y a Requejo y Covas. Además, se construirán dos nuevos viaductos: uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco. Según las mismas fuentes informantes, esta actuación mejorará la capacidad y la seguridad vial en un corredor estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística de la comarca del Bierzo y a los núcleos industriales del entorno del municipio de Toral de los Vados. Además, reducirá distancias, tiempos de desplazamiento y mejorará las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno.

El asunto lleva tiempo prometido y con incumplimientos encadenados. En noviembre de 2025 se aprobaba provisionalmente

