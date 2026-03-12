Ponferrada busca reducir la brecha digital con un programa de cursos gratuitos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, ofrece una programación de cursos presenciales gratuitos en competencias digitales dirigidos a toda la ciudadanía, que se celebrarán entre marzo y mayo en horario de mañana (de 10.00 a 13.00 horas). Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web www.yoconecto.org o llamando al 674 72 76 23. Los participantes podrán apuntarse en los talleres de marzo: «Seguridad: Protege tu mundo digital» (9-12); «Cómo buscar empleo en el mundo digital» (16-19), «Tu curriculum digital» (23-26); en abril: «Internet seguro. Cómo acompañar a los menores» (6-9); «Iniciación al mundo digital», (13-16); «Aplicaciones útiles para la gestión de trámites en internet» (20-23); «Crea y protege tu huella digital» (27-30); en mayo: «Tecnología y bienestar: Salud en la era digital» (4-7); «Comunica con confianza: Whatsapp y Telegram» (11-14); «Seguridad: Protege tu mundo digital» (18-21); «Tu banca digital. Compras seguras en línea» (25-28).

Este curso forma parte del programa YoConecto de Fundación Cibervoluntarios, cuyo objetivo es que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social. Dentro de este programa, hay formaciones sobre iniciación al mundo digital, Internet seguro.