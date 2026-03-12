Ponferrada busca reducir la brecha digital con un programa de cursos gratuitos
La inscripción es en www.yoconecto.org
El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, ofrece una programación de cursos presenciales gratuitos en competencias digitales dirigidos a toda la ciudadanía, que se celebrarán entre marzo y mayo en horario de mañana (de 10.00 a 13.00 horas). Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web www.yoconecto.org o llamando al 674 72 76 23. Los participantes podrán apuntarse en los talleres de marzo: «Seguridad: Protege tu mundo digital» (9-12); «Cómo buscar empleo en el mundo digital» (16-19), «Tu curriculum digital» (23-26); en abril: «Internet seguro. Cómo acompañar a los menores» (6-9); «Iniciación al mundo digital», (13-16); «Aplicaciones útiles para la gestión de trámites en internet» (20-23); «Crea y protege tu huella digital» (27-30); en mayo: «Tecnología y bienestar: Salud en la era digital» (4-7); «Comunica con confianza: Whatsapp y Telegram» (11-14); «Seguridad: Protege tu mundo digital» (18-21); «Tu banca digital. Compras seguras en línea» (25-28).
Este curso forma parte del programa YoConecto de Fundación Cibervoluntarios, cuyo objetivo es que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social. Dentro de este programa, hay formaciones sobre iniciación al mundo digital, Internet seguro.