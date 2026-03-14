Piden 3 años de cárcel por estafar 8 veces al vender ruedas con bizum

Hasta en 7 ocasiones fue condenado por estafa, por intentar vender a través de Internet unas llantas de un coche y cobrarlas mediante el pago del bizun. Zaragoza, Oviedo, Cáceres, dos veces en La Coruña, otra en Villalba (Lugo), en Madrid, y ahora también en Ponferrada. En todos estos juzgados, ha tenido causa con sentencia firme y ahora pendiente en el caso del Bierzo.

Este viernes, la Fiscalía de Ponferrada daba a conocer una petición de pena para la misma persona encausada de tres años y seis meses de prisión y accesori a de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo ti empo y diez meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad per sonal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas nosatisfechas y costas con responsabilidad civil más una indemnización de 440 euros.

En la petición de pena para que se desarrolle juicio en la Audiencia Provincial de León, tras proceder el caso la instrucción del Juzgado número 3 de Ponferrada, el escrito de la Fiscalía indica que el denunciado, con ánimo de obtener un ilícito beneficio, concertó la venta, a través de la plataforma Wallapop, de unas llantas «speedline» de 15 pulgadas con un afectado, negándose el acusado a cerrar la operación a través de la plataforma digital, propor cionando al comprador la excusa de malas experiencias anteriores, ofreciéndole cerrar el pago a través de un bizum de 440 euros a un número de teléfono. Una vez que el perjudicado realizó el pago, el acusado no volvió a contactar con él ni le remit ió las llantas ofreci das, que continuaban anunciándose en diversas plat aformas con el fin de continuar lucrándose el acusado ilícitamente. El perjudicado reclama 440 euros por el perjuicio total causado.

Los hechos narrados, según indica el escrito de la Fiscalía de Ponferrada son constitutivos de «un delito de estafa en su modalidad agravada por la multireincidencia, según lo previsto y penado reflejado en el artículo 248, relacionado con el 250.1.octavo» del Código Penal». El caso será finalmente juzgado en la Audiencia Provincial de León.