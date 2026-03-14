La viajera Egeria y el legado femenino de la Iglesia

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Tras haber explorado la astrología, el paganismo y la mitología griega en sus anteriores obras, la ilustradora de origen berciano Carlota Santos recorre ahora, en «Santas», la vida de 50 mujeres clave en la historia del cristianismo para reivindicar el legado femenino de la Iglesia. Arquitecta de formación e ilustradora de éxito gracias a títulos como «Constelaciones» o «Mágicas», Santos ha convertido en arte su búsqueda espiritual y su «redescubrimiento del cristianismo» en su nuevo libro ilustrado y una de sus protagonistas es la viajera berciana Egeria.

Esta ilustradora con raíces en Villafranca del Bierzo —ya se inspiró en los maios para ilustrar una colección de naipes— pretende desmontar la acusación de que el catolicismo infravalora el papel de la mujer. «Hay mártires, sí, que pagaron con su vida la defensa de sus firmes convicciones, pero también intelectuales que encontraron en el convento un espacio de estudio y creación, místicas que transformaron la espiritualidad de su tiempo, reinas con poder político que lo pusieron al servicio de los más pobres», explica en una entrevista con EFE.

Santos no niega los déficits históricos ni las estructuras patriarcales, pero considera que el propio santoral ofrece una respuesta a esa crítica: «la santidad es el máximo reconocimiento que la Iglesia puede otorgar y, a lo largo de la historia, ha canonizado a más de 3.000 mujeres, con sus dones muy distintos unas de otras, pero que han sido reconocidas y valoradas por la Iglesia».

El volumen incluye cinco figuras que no han sido declaradas santas, pero cuya vida le parecía «interesante». Entre ellas, destaca Egeria Peregrina, autora de un relato de viaje a Tierra Santa en el siglo IV cuya sola decisión de emprender esa peregrinación resulta «sorprendente para su época». «Son 50 mujeres muy diferentes, muy potentes y muchas de ellas son ejemplos de valentía, de entrega a los demás, de desarrollo intelectual y de obra literaria» que invitan a pensar el protagonismo femenino en la tradición cristiana más allá de tópicos y en las que «podemos vernos reflejadas o aspirar a ser como ellas», afirma.

Concebido tras una larga etapa creativa ligada a la astrología y el esoterismo, la obra nace también de la convicción intelectual de la autora de que «si un pilar de nuestra cultura es la tradición grecolatina, el otro es todo lo cristiano». Investigó distintas religiones, guiada por su interés «por el simbolismo y la dimensión cultural» de las creencias, hasta que al sumergirse en los evangelios y en las biografías de santas para construir el libro. Su publicación coincide con un resurgir de lo católico en el espacio público, desde los conciertos del grupo juvenil Hakuna hasta el uso de la estética cristiana por parte de artistas como Rosalía.

Santos, que ha diseñado la ilustración para celebrar el 40 aniversario de la Madrid Fashion Week, reconoce este auge de la búsqueda espiritual en general y el resurgir meramente estético, susceptible de «convertirse en moda», y se distancia de los movimientos masivos populares con dinámicas que percibe cercanas al «fenómeno fan». Ella se sitúa en un plano más profundo, «en el camino personal de cada cual y su búsqueda interior», ya que —asegura- se siente «más cercana al legado cultural católico vinculado a la belleza y a los ritos tradicionales».

«El arte contemporáneo habla más del ego del artista, de su estado de ánimo o su discurso, y menos de una búsqueda de belleza y, aún menos, de una búsqueda de Dios o una dedicación a poner tus dones como artista al servicio de Dios», lamenta y defiende que el arte puede contribuir a una «revalorización cultural del cristianismo», concluye Santos, para quien el patrimonio cristiano español puede ser una «puerta» hacia lo espiritual.