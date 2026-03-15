Tejedor, las Cantareiras de Abelladeira y Tsú-Folk en una bienvenida a la primavera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Este será el cuarto año que La Sala de Páramo del Sil decide cambiar de ciclo y de estación con una ostara musical en el que el folk marca el ritmo de entrada de la primavera. La próxima se celebra el sábado que viene, día 21, con la participación de una de las referencias de este estilo musical en el panorama nacional e internacional. Tejedor Trío, con José Manuel Tejedor (uno de los gaiteros asturianos más laureados) al frente, ablandará los corazones y atizará los pies de quienes han crecido escuchando su música. Lo hará a partir de las 23.00 horas.

Pero sobre el escenario de La Sala en la noche de la ostara, que servirá para decir adiós a un invierno especialmente largo, también estarán las Cantareiras de Abelladeira. Alegría, panderetas y cante con matriz berciana para ir abriendo boca, ya a partir de las 20.30 horas, de la mano de sonidos y una estética tradicionales que forman parte de la identidad del Bierzo. Y más tarde —también después de la actuación de Tejedor Trío— serán Tsú-Folk los encargados de cerrar la velada, a partir de la una de la madrugada, con una propuesta vibrante con la colaboración de Nuria Cervantes y Manolo Garrido.