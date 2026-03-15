El abandono de los sotos castaños restringe la biodiversidad y transforma el ecosistema local del Bierzo

Hace unos días, Cesefor y la Mesa del Castaño del Bierzo presentaron los resultados de un estudio que confirma el potencial de los sotos como activos estratégicos para la bioeconomía del Bierzo, capaces de generar ingresos más allá de los usos tradicionales; pero la base de todo es una buena gestión. Sin cuidado no hay recurso aprovechable y en eso incide otro proyecto de investigación firmado por las mismas fuentes —con la colaboración de la Universidad de León-, que revela de qué manera el abandono está transformando estas plantaciones y su entorno en la comarca. Y lo hace con base científica, tomando como referencia las muestras y datos recogidos en un trabajo de campo realizado en Argayo del Sil, con aportaciones también de Corullón y Borrenes.

El avance del matorral, el colapso de las redes micorrízicas (asociación entre hongos benéficos y las raíces de las plantas) y el retroceso de la biodiversidad asociada son indicadores documentados en los sotos de castaños abandonados. Una realidad «irrefutable» para reclamar políticas agroforestales eficaces que permitan «preservar el patrimonio natural, cultural y económico», aseguran fuentes de la Mesa del Castaño del Bierzo. Sin olvidar la prevención de incendios.

El estudio realizado por Cesefor —en su condición de centro tecnológico de referencia en gestión forestal y sistemas agrosilvopastorales— compara dos realidades: la de un soto gestionado con continuidad durante, al menos, 50 años (podas, clareos, recolección de fruto y presencia de ganado) y la de parcelas abandonadas. Ambas separadas por apenas unos cientos de metros de monte. «Lo que los científicos encontraron al comparar no es solo una diferencia estética, es una divergencia funcional que afecta desde el suelo hasta las copas de los árboles, desde los hongos microscópicos hasta las aves que anidan entre las ramas», aseguran desde Cesefor.

"Un soto degradado no es simplemente un soto con matorral, es un ecosistema que ha cambiado de estado, con consecuencias para toda la cadena trófica»

Cesefor

El indicador más evidente de la degradación es el avance del matorral. En las áreas abandonadas, las especies arbustivas forman «una masa densa (hasta dos metros) que compite con el castaño por luz y nutrientes»; mientras que los sotos bien gestionados mantienen un estrato herbáceo diverso y rico. Los insectos son otro termómetro. Los investigadores de Cesefor colocaron trampas para poder analizar el ADN ambiental y el estudio no solo reveló una disminución del número de especies, sino también un cambio cualitativo. La presencia de dípteros (moscas, mosquitos y tábanos) aumenta en los sotos degradados, de donde desaparecen los ortópteros, como grillos y saltamontes. También la presencia de mariposas y polillas está asociada a sotos en buen estado de conservación.

Lo que no se ve no es menos importante. Los hongos son fundamentales para alimentar las raíces, mejorar la estructura del suelo y hacer el árbol más resistente ante la sequía y las enfermedades y también desaparecen en los sotos degradados. «Los sotos de castaños de Argayo del Sil con una gestión activa presentan las proporciones más elevadas de hongo micorrízicos de todo el proyecto, con hasta el 26,44% de la comunidad fúngica en el suelo de referencia. En sistemas degradados, esa proporción se desploma hasta el 9,76%», explican fuentes de la investigación. Por lo tanto, el abandono y la degradación «destruyen la infraestructura biológica subterránea que sostiene al soto».

Cascada de degradación.DL

El trabajo de campo realizado también consistió en la colocación de grabadoras para conocer «lo que cantan los castañares». Se capturaron los sonidos de 87 especies de aves en el conjunto del estudio (incluye otros territorios además del Bierzo) y se registraron 1.966 detecciones individuales. Hay un núcleo común de ocho especies en todas las parcelas que incluye el petirrojo europeo, el colirrojo real y el mosquitero ibérico. «Su presencia constante en ambas condiciones habla de su alta tolerancia a la perturbación», explican. Sin embargo, hay otras especies en retirada en parcelas abandonadas.

«El torcecuello euroasiático y el pito negro tienen en los sotos del Bierzo uno de sus escasos refugios en la zona norte de la Península. Son especies con muy baja representación generalizada a escala ibérica y necesitan sotos bien estructurados para nidificar y alimentarse», recoge el informe. Eso pasa por disponer de «cavidades en los árboles viejos, madera muerta y un sotobosque no colmatado de matorral. Las alteraciones de la masa forestal recurrentes les cierran las puertas».

"Las aves necesitan árboles viejos, cavidades y espacio. El abandono y las alteraciones de la masa forestal recurrentes le cierran las puertas" Cesefor

Así, las conclusiones del proyecto de Cesefor y la Mesa del Castaño del Bierzo son claras: «La gestión activa de los sotos de castaños es el mecanismo que mantiene en funcionamiento uno de los ecosistemas más ricos de la Península Ibérica. Cuando la gestión cesa, el matorral avanza, los hongos aliados desaparecen, los insectos indicadores de salud retroceden y las aves más exigentes pierden su hábitat».

Todo esto es un proceso gradual de deterioro no irreversible y en ello incide el estudio que se realizó sobre un soto, el de Argayo del Sil, afectado por un incendio en 2017. «Las parcelas tratadas muestran trayectorias de mejora sin efectos negativos sobre ningún componente de la biodiversidad». «El soto responde al cuidado con generosidad», concluye Cesefor.