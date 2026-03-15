Las imágenes de la llamada al voto en Ponferrada

La participación en las elecciones se ha elevado unos puntos por encima de la de 2022 a nivel general y el Bierzo no ha sigo ajeno. Se ha notado movimiento. Sin aglomeraciones ni problemas, pero el goteo ha sido continuo. Los candidatos bercianos que integran las listas de cada partido que concurre a estas elecciones autonómicas ha ido pasando por las urnas de manera escalonada, todos entre las 10.00 y las 11.30 de la mañana en distintos puntos de Ponferrada. También en los pueblos se han impuesto la normalidad y el voto.

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