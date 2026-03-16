La Orquesta Sinfónica de Ponferrada ofrecerá dos conciertos en Taiwán este verano

Publicado por Laura Sánchez (Ical) Ponferrada Creado: Actualizado:

Medio centenar de músicos de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada viajarán este verano a Taiwán para participar en dos conciertos y tocar con formaciones locales de ese país. La agrupación berciana acude invitada por la Federación Mundial de Orquestas Sinfónicas, después de su exitosa participación, el pasado verano, en el Festival de Orquestas del Mundo en Viena, donde obtuvo la Medalla de Oro. A este galardón se sumaron otros, como el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música del Reino Unido y la Medalla de Oro Max Brunch, en ese mismo país.

«Fue un verano muy fructífero. Gracias a esos premios nos hemos metido en un circuito internacional y hemos recibido numerosas invitaciones para participar en el festival Carnegie Hall de Nueva York, que es uno de los más importantes de la costa este de Estados Unidos, el de Salzburgo en Austria, a otro en Praga y acabamos de recibir un correo de la Semana Internacional de Arte de Pekín para ir a tocar música española», explica el director, Manuel Alejandre, a Ical. «Parece que nos hemos convertido en una de las orquestas que más hace música española y les gusta, está de moda», añade.

A ella se suma la invitación a Taiwan, a donde sí acudirán. «A todo no se puede ir porque nos mantenemos, solo, con una pequeñísima ayuda del Ayuntamiento y de las taquillas de los conciertos y es imposible costear estos viajes», dice.

El viaje al país asiático será del 16 al 23 de julio donde se «fusionarán» con orquestas locales. Son la Jungli Symphony Orchestra de la ciudad de Taoyuan, con la que tocarán el 19 de julio en el Auditorio de Conciertos; y la StarWish Symphony Orchestra de Taichung, con la que estarán el 21 de julio en el auditorio de esa ciudad.

El repertorio que la orquesta mostrará en sus conciertos estará compuesto principalmente de música española de los más importantes autores del género.

«También hemos conseguido que estas dos orquestas, junto a otra coreana, vengan a Ponferrada en agosto paraun concierto fusionando las cuatro agrupaciones. Será un espectáculo nunca visto», asegura Alejandre.

El director reconoce que el viaje a Viena supuso «un hito importantísimo» que les ha traído muchas alegrías. «Para nosotros es una alegría saber que estamos en la primera línea internacional de las orquestas sinfónicas. Vamos a conquistar oriente», afirma.

La Orquesta Sinfónica de Ponferrada, con 60 músicos locales, se ha consolidado como un pilar cultural en el Bierzo desde su fundación hace 20 años. La agrupación combina calidad artística con una vocación educativa, enriqueciendo el tejido cultural berciano y permitiendo a jóvenes estudiantes integrarse en una formación estable.

La agrupación ha actuado en escenarios destacados como el Teatro Bergidum, Teatro García Barbón de Vigo, Teatro Benevívere, Konzerthaus y Musikverein de Viena.

Además han colaborado con artistas y directores de prestigio internacional como Anastasia Kobekina, Mark Gibson, Spyros Fakiolas, Yanami Shakahashi, Montserrat Martí Caballé, Luis Santana, Joe Yamahi y José Luis Temes. Es su director titular y fundador Manuel Alejandre.