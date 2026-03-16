Ponferrada denuncia el abandono de ocho cachorros y hace un llamamiento para la adopción

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Protección y Salubridad Animal de Ponferrada denuncia el abandono de ocho cachorros en San Esteban de Valdueza y realiza un llamamiento para la adopción. Así lo informó hoy el teniente de alcalde y concejal de Protección y Salubridad Animal, Iván Alonso.

Por ello, los servicios municipales se han hecho cargo de una camada de ocho cachorros que fueron localizados tras el consultorio médico de la localidad de San Esteban de Valdueza. Se trata de ocho perros recién nacidos, cruce de Border Collie y Pastor Alemán (cinco machos y tres hembras), que se encuentran en buen estado de salud.

Iván Alonso califica el suceso como un acto "reprochable y criticable", incidiendo en la falta de responsabilidad ciudadana que supone abandonar animales a su suerte en la vía pública. De hecho, los cachorros han sido trasladados para recibir atención veterinaria, donde se procederá a su identificación mediante microchip, desparasitación y supervisión de su estado general. Tras este periodo de adaptación (20 días), los animales estarán disponibles para ser adoptados.

El concejal muestra su confianza en la solidaridad de los ponferradinos y bercianos, y anima a los interesados a formar parte de una lista de espera que permita encontrar un hogar para estos ocho cachorros.

Más allá de este caso puntual, Iván Alonso recuerda que el albergue municipal cuenta con otros perros que buscan una familia de forma permanente. Destaca que hay perfiles adecuados para todo tipo de hogares. "Sabemos que en Ponferrada y en el Bierzo hay una gran sensibilidad y un alto nivel de adopciones, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Invitamos a las personas interesadas en incorporar un animal a su familia a que acudan al albergue y conozcan a estos perros, que están perfectamente cuidados y deseando encontrar un hogar", concluyó.