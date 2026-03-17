Javier Morán: «Es complicado que venga una gran empresa por las infraestructuras»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Javier Morán, presidente de FELE Bierzo, cree que «es complicado convencer a una gran empresa para que venga a la comarca porque las infraestructuras lo limitan». Así lo puso ayer de manifiesto en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de informativos de La 8, Manuel Domínguez, con la participación de la redactora de Diario de León en El Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. En este sentido, incide en la apuesta que se ha hecho por los polígonos industriales, como El Bayo, pero también en la necesidad de llevar a cabo su mantenimiento.

Elecciones 15-M

Análisis. «La gente habla de resultados porque todo el mundo ha ganado, pero siempre hay que darle un enfoque. Es como la ley: depende de quién la lea, hay interpretaciones. Me alegro de que estén contentos porque van a transmitir felicidad, que falta nos hace en esta comarca de El Bierzo. Me alegro de que haya elecciones porque con ellas llega, por ejemplo, la concesión de ese préstamo de 120 millones de euros —en alusión a Tvitec— y también esos 133 millones para empezar la A-67. Si pusieran elecciones cada dos años en lugar de cada cuatro, seguiríamos anunciando inversiones en esta comarca, que llevamos pidiendo algunos desde hace más de 20 años. Si las elecciones autonómicas traen consigo que se ejecuten proyectos, pues bien. Es bastante raro que sucedan cosas cuando hay elecciones».

Reivindicaciones con partidos políticos

Encuentros. «No es inviable pensar en los grandes proyectos que necesita El Bierzo, porque en otras partes de España se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero, llámese corredor Mediterráneo o cualquier otro. Gastar 100 millones de euros en El Bierzo es pecata minuta para cualquiera de los ministerios del Gobierno de este país. No solo quiero hablar del Gobierno nacional, sino también del autonómico y del provincial. Las tres administraciones tienen competencias en cualquiera de los ámbitos que perjudican a la comarca de El Bierzo y vamos a estar muy pendientes y reivindicativos con ellos. La comarca está completamente aislada y la única comunicación es la terrestre, a través de la autovía A-6, que ahora mismo, tanto en la salida hacia Galicia como hacia Madrid, está en obras. Tenemos un problema con el Gobierno actual y con el anterior: se han dedicado a hacer cosas, pero luego hay que mantenerlas. En ferrocarril parece que vivimos en el sur de África, porque el AVE tarda cuatro horas en llegar. También tenemos dificultades para sacar la producción hacia fuera; estamos completamente aislados. La gente del Bierzo es muy trabajadora y emprendedora, y esperamos que los políticos se acuerden».

La ansiada A-76

Carreteras. «No puede ser que en unos meses se solucionen problemas de hace 20 años. Me gustaría, por lo menos, ver la A-76 —que uniría Ponferrada con Ourense— al menos hasta A Gudiña», precisó, y mostró su escepticismo, ya que «ni siquiera en 2027 lo veo; es muy complicado».

Nuevos proyectos

Propuestas. «Es complicado que haya un proyecto serio y que se quiera instalar en El Bierzo», precisó. En este aspecto considera que las inversiones en los polígonos industriales son importantes, pero advierte de que «hay que competir con zonas muy cercanas de Castilla y León con comunicaciones más modernas, más ágiles y más económicas». También aboga por una mayor agilidad en los trámites con los que se encuentran los empresarios ante las administraciones. «Hay que evolucionar; no nos podemos quedar en el pasado. La comarca fue muy rica y vivió muy bien, pero no podemos vivir del pasado: hay que mirar hacia el futuro».

Panorama internacional

Consecuencias. «La gran subida de precios está condicionando los transportes», apuntó, e indicó que deben pagar mil euros al mes de gastos fijos debido al panorama internacional.

Matadero en el Bierzo

Infraestructuras. «No entiendo cómo no puede pagarse con la inversión que es —cifrada en unos 60.000 euros—». «La comarca tuvo más de un matadero y ahora no tiene ninguno. Eso supondría un aumento en la producción de carne».

Parque Agroalimentario

Proyecto para la comarca. «A los tres partidos se lo dejé claro», indica Morán sobre las reuniones que ha mantenido durante la campaña electoral de las autonómicas celebradas el domingo. Aboga por un Parque Agroalimentario que «lleve asociado un proyecto de I+D, un parque tecnológico, no una cooperativa».

«Hagamos que todo el mundo se ponga a consumir producto del Bierzo. Tenemos ocho sellos de calidad».

Laboral

Salarios y derechos. En lo que se refiere a la jornada laboral, cree que debe llevar consigo una adecuación en los costes de producción de las empresas».