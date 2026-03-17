Expociencia llega al Campus de Ponferrada los días 24 y 25 para despertar vocaciones científicas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La ciencia puede ser simple y divertida y, aunque cualquier escenario es bueno, ninguno es tan propio como la universidad para demostrarlo. Bajo esta premisa regresa un año más al Campus de Ponferrada Expociencia, el mayor evento de divulgación científica de la provincia.

Durante dos días, 24 y 25 de marzo, y según explicó este lunes durante la presentación el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, el edificio de servicios del campus berciano acogerá 10 talleres en los que ya están inscritos 750 escolares de 14 centros educativos de la comarca.

«Los estudios sugieren que los estudiantes que se interesan por la ciencia desde pequeños se convierten en mejores solucionadores de problemas, e incluso, parece que aumentan sus coeficientes intelectuales cuando se les muestran los principios de lógica, pruebas de hipótesis y otros métodos de razonamiento», ha destacado la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués.

Por eso, este evento organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de León «es una oportunidad para descubrir que la ciencia está presente en nuestra vida cotidiana, es accesible, participativa y apasionante cuando se experimenta en primera persona», ha señalado Santiago Gutiérrez.

Los grupos de investigación participantes, SALBIS (Salud, Bienestar, Ingeniería y Sostenibilidad sociosanitaria); Geoinca (Grupo de Investigación en Geomática e Ingeniería Cartográfica); M.Sgc Ageing (Máster en envejecimiento saludable), Dracones (Documentación, Reconstrucción y Análisis de Objetos Complejos y Entornos Naturales), Tacobi (Taxonomía y Conservación de la Biodiversidad) o HeQoL Health and Quality of Life, desarrollarán distintos talleres.

Un programa que, como han destacado Gutiérrez y Marqués, abarca distintas ramas de conocimiento (ingeniería agrícola, forestal, geotecnologías, realidad virtual ecología, bioquímica, microbiología o fisiología,) y que en esta sexta edición incluye varias novedades, como el taller para acercar todas las actividades que realiza la biblioteca universitaria, o la participación con un stand propio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Todo ello pensado para saciar la curiosidad de pequeños y adultos.