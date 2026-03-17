La Gasbi pone en marcha el Programa de Retinopatía Diabética en Atención Primaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha puesto en marcha el Programa de Retinopatía Diabética de Atención Primaria en los centros de salud Ponferrada II y Toreno.

Para llevarlo a cabo, se han contratado a dos ópticos y una enfermera que se han formado específicamente en toma y lectura de imágenes oculares.

Además, se han invertido 43.000 euros, IVA incluido, en la compra de dos retinógrafos que se han instalado en sendos municipios.

Y es que con esta iniciativa impulsada por la Gerencia Regional de Salud (GRS), se llevará a cabo la exploración y toma de imágenes del fondo de ojo en pacientes diabéticos con el objetivo de detectar, de manera precoz, la afectación retiniana y su seguimiento. También se evitarán desplazamientos de casi un centenar de pacientes a la semana y disminuirán las consultas presenciales en el Servicio de Oftalmología del Hospital El Bierzo, que es el encargado de la coordinación del programa.

La población para el cribado son las personas diagnosticadas de Diabetes Mellitus mayores de 14 años y el proceso se inicia mediante la captación de las imágenes del fondo de ojo por el personal de enfermería entrenado en el manejo del retinógrafo.

De este modo, la imagen con la historia clínica del paciente se transmite a través de una plataforma digital, donde un óptico acreditado y con posibilidad de realizar una consulta rápida a un oftalmólogo lleva a cabo una primera lectura de la imagen. Con este programa, la Consejería de Sanidad refuerza la atención sanitaria de los pacientes diabéticos del Bierzo a través de la prevención y detección precoz de la retinopatía diabética.

La retinopatía diabética es una enfermedad ocular que afecta a personas con diabetes. Se produce cuando los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina, la capa de la parte posterior del ojo que permite ver. Puede causar visión borrosa, pérdida de visión o incluso ceguera si no se trata a tiempo. La detección temprana mediante revisiones oftalmológicas regulares y el control adecuado de la diabetes son claves para prevenir complicaciones y mantener la salud visual.