El Campus de Ponferrada fortalece su polo tecnológico con un evento sobre IA asistido por expertos de Microsoft

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha reforzado su papel en formación tecnológica con la celebración del AgentCamp, un evento centrado en el desarrollo, el uso y las posibilidades de la inteligencia artificial, dirigido a estudiantes universitarios, de ESO y Bachillerato y organizado por la empresa Global IA, con la participación de expertos de Microsoft de diferentes perfiles que han permitido al alumnado tomar contacto con la nueva realidad tecnológica y descubrir la titulación de Geotecnologías y Topografía que el centro universitario berciano imparte desde este año. De hecho, acercar a los estudiantes a este grado, que brinda un "100% de empleabilidad", ha sido una de las claves de la jornada, como explicó la rectora de la ULE, Nuria González.

El objetivo es que los estudiantes "se familiaricen con la inteligencia artificial, descubran nuevas profesiones y se enfrenten a retos que les ayuden a conocer el mundo universitario. El evento se inspira en nuestro grado en Geotecnologías y Topografía, que ha tenido buena acogida y que permite estar a la vanguardia en tecnología", apuntó la rectora, destacando que de esta formación emanan "profesiones muy demandadas en el mercado laboral" y que esta actividad permite al Campus de Ponferrada convertirse en " un espacio de enlace entre el talento, la formación que damos, la tecnología y la innovación".

La idea base de todo el evento es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y darle la espalda es un error. En ello incidió, por ejemplo, el experto de Microsoft Javier Menéndez, que ofreció una conferencia titulada '¿Vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial?'. "La inteligencia artificial no es una moda pasajera, o la arropas o la niegas. Si la niegas, al paro y si la arropas te va ayudar mucho", aseguró Menéndez, explicando también que la IA ha cambiado por completo "la forma en que medimos, pensamos, trabajamos y hacemos". "Como herramienta tecnológica, es tan peligrosa como beneficiosa. Todo depende de cómo la utilices; pero un martillo también puede ser peligroso", dijo.

El alcalde de Ponferrada, la rectora de la ULE y el presidente de la Diputación de León.L. DE LA MATA

Lo que los expertos en IA llegados de diferentes puntos del país han hecho este martes en el Campus de Ponferrada es explicar a los jóvenes que pueden hacer con esta tecnología con casos y aplicaciones prácticas para que lo entiendan bien. "Pueden ver con qué están trabajando las empresas y qué diferentes tipos de perfiles profesionales. Hay gente que es más de ingeniería informática, pero por ejemplo, yo soy especialista en comunicación y relaciones públicas", apuntó otra de las ponentes, Erika Cepeda, queriendo expresar con ello que la "inteligencia artificial es para todos". "Ya no hace falta poder entender un código informático para hacer cosas con IA. Sabiendo hablar con ella ya es algo con lo que podemos interactuar", añadió.

La IA en la administración

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón participaron en la inauguración del AgentCamp en el Campus de Ponferrada y subrayaron la importancia de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral y de asumir la IA como algo que ha llegado para quedarse. Courel recordó que la institución provincial trabaja ya en un proyecto piloto de implantación de la IA en 24 ayuntamientos de la provincia, "para poder ayudar en el desarrollo de actividades administrativas del día a día, ya que muchos municipios pequeños no disponen ni de personal ni de medios". Es un proyecto -matizó- pionero y demuestra que "estamos comprometidos con el uso de la inteligencia artificial".

También el alcalde de Ponferrada señaló que se están dado pasos para introducir la IA en la gestión administrativa habitual. "Yo creo que va a ser una herramienta fundamental en diversos ámbitos de la administración publica. Hay determinadas licencias que se pueden dar de manera prácticamente inmediata", por lo que "supondrá una mejor calidad en la prestación del servicio público".

"El mejor activo que tiene el Bierzo para superar las situaciones de crisis es el Campus de Ponferrada", defendió por su parte Olegario Ramón, citando estas jornadas como ejemplo y la titulación de Geotecnologías y Topografías como uno de los motores de arranque. "Tenemos mucha tecnología para lo pequeños que somos", destacó l portavoz de Global IA, David Martínez.