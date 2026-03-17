Piden tres años de prisión para la gerente de Desguaces Ponferrada por un delito contra el medio ambiente

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada y la Fiscalía lo eleva a la AudienciaL. DE LA MATA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Área de Ponferrada pide tres años de prisión, un año y ocho mese de multa, con seis euros por días, y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividad profesional de gestión de residuos, a la gerente de Desguaces Ponferrada por un presunto delito contra el medio ambiente al no haber procedido a la gestión de los residuos que llegaban al centro.

Según el Ministerio Fiscal, esta falta de gestión habría provocado la emisión indebida a la atmósfera de gases contaminantes, como 331 kilos de gas refrigerante, equivalentes a 474 toneladas de Dióxido de Carbono, con una valoración económica de más de 21.000 euros por el perjuicio causado.

El escrito de calificaciones asegura que se ha demostrado que no se gestionó de forma adecuada ninguno de los más de 2.200 vehículos que llegaron al desguace entre 2019 y 2022, por lo que en vez de entregar los gases a centros autorizados para su eliminación, procedieron a liberarlos.

Además de la petición de prisión, la Fiscalía reclama a la propia empresa ‘Desguaces Ponferrada’ 42.000 euros por el perjuicio causado.

La vista, prevista en un primer momento para el pasado mes de diciembre, tendrá lugar finalmente el lunes, 23 de marzo, a las 10 horas en la Audiencia Provincial de León.