Ponferrada estrena campos de fútbol en el barrio de Cuatrovientos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada pone a punto los campos de fútbol 7 en el barrio de Cuatrovientos con una inversión de 194.000 euros. Esta mañana, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha visitado los trabajos que suponen que el club deportivo tenga ya la instalación con un césped artificial de última generación, sistema de canalización, riego, porterías y banquillos. “Se trata de una demanda histórica y hemos tenido la capacidad de transformar un barrizal en un campo de césped artificial que reúne las más avanzadas tecnologías deportivas”, precisó el regidor ponferradino, durante la inauguración acompañado de representante del Club y de miembros del equipo de Gobierno.

Esta renovación de esta infraestructura deportiva responde a que “nuestros deportistas se merecían esto”. “Unas instalaciones que en este mandato hemos mejorado sustancialmente”, indicó. En este sentido, puso en valor las inversiones que se han hecho en los diferentes campos de fútbol de la ciudad. Y es que al de Cuatrovientos se añade el de Flores del Sil y la actualización del Ramón Martínez.

“Con Cuatrovientos cumplimos un compromiso que no será el último. Vamos a seguir cumpliendo con este barrio durante lo que resta de mandato para que no haya barrios de primera y de segunda; que sea una realidad y no una simple promesa electoral o palabras vacías”, añadió.

Por otra parte, Morala avanzó que en breve, entre marzo o abril, comenzarán las obras de las piscinas Lidia Valentín y también están en la hoja de ruta del gobierno municipal algunos proyectos en pabellones y “alguna idea más relacionada con el fútbol”.

“Van a ser cuatro años absolutamente brillantes para las instalaciones deportivas de Ponferrada, después de que el anterior alcalde las dejara en un estado absolutamente de abandono, como las calles de Ponferrada, como la ciudad”.

Se trata de una demanda históricaL.D LA MATA

Detalle del campoL.DE LA MATA