Herido un octogenario tras ser atropellado por un turismo en Ponferrada
El suceso ha tenido lugar en la Avenida del Castillo, a la altura del número 131
Un hombre de unos 80 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la Avenida del Castillo, a la altura del número 131 en Ponferrada (León).
Los hechos se han producido a las 10.12 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso del accidente a Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
La Policía Local informa que el herido ha sido trasladado al hospital por otros medios.