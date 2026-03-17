Courel ve próximo el inicio de la obra del viaducto de acceso a Peñalba de Santiago

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ve factible iniciar las obras para dar una solución definitiva a la carretera principal de acceso a Peñalba de Santiago antes de que termine la presente legislatura. La construcción de un viaducto para salvar ese punto negro, en el que se vienen produciendo desprendimientos desde hace más de siete años, es un proyecto «tedioso», reconoció Courel, pero se están «dando pasos» para poder ejecutarlo y no mira muy allá en el horizonte ni parece hacerlo ya con la sombra de la crítica continua por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. Hay disposición a colaborar entre ambas administraciones después del cruce de críticas entre el propio presidente provincial y el alcalde Marco Morala.

«La colaboración con el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de la ciudadanía está por encima de los intereses o de las reacciones políticas», dijo Gerardo Álvarez Courel en un acto en el que también participó Morala, igualmente con un tono conciliador, sobre todo después del apoyo que la Diputación prestó a Ponferrada tras la destrucción de la captación de agua de Santa Lucía que dejó a los vecinos de cuatro pueblos sin suministro de agua potable durante días.

Por lo tanto, la construcción de este viaducto, cuyo proyecto se presentó hace ya dos legislaturas, parece estar cerca, teniendo en cuenta que únicamente queda un año de legislatura. «Vamos haciendo los trámites que nos corresponden; pero, por desgracia, son trámites tediosos y dependemos de las autorizaciones de otras administraciones», afirmó Álvarez Courel, explicando que si bien ya disponen del permiso de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ha habido que esperar por él.

El presidente provincial no quiso pasar por alto que el PP «llevaba gobernado 24 años» la Diputación y «no se había hecho nada» y también incidió en que, aunque esa infraestructura se hubiera construido ya, «el derrumbe del terreno ha sido medio kilómetro arriba de donde está el área de influencia de la Diputación, por lo que se hubiera producido algo similar, quizás no en la carretera porque con el viaducto es más difícil, pero sí en una parte de la misma».

La máxima autoridad de la Diputación reiteró la diligencia con la carretera de Peñalba y que el retraso en la resolución del último argayo fue por criterios técnicos, que no aconsejaban trabajar en la zona por riesgo de nuevos desprendimientos. «Siempre ha dicho que la Diputación se ha visto afectada por ese derrumbe de terrenos, no lo hemos provocado desde al Diputación, al igual que Ponferrada con su captación», dijo.