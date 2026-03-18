La Térmica pone en valor el papel de las mujeres en la historia del circo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía organiza, el próximo sábado en La Térmica Cultural de Ponferrada, una editatona dedicada a las mujeres del circo, una jornada de edición colaborativa en Wikipedia que se desarrollará en colaboración con Wikiesfera, que promueve proyectos colaborativos orientados a una representación inclusiva, estableciendo alianzas con instituciones. Será un encuentro en el que varias personas trabajarán de forma conjunta para crear o mejorar contenidos en Wikipedia, la enciclopedia digital de acceso libre más consultada del mundo. En esta ocasión, la sesión estará dedicada a investigar, documentar y ampliar información sobre mujeres vinculadas al ámbito del circo, «contribuyendo así a mejorar la presencia de estas profesionales en el entorno digital», explican fuentes de la organización.

La iniciativa forma parte de la programación cultural que La Térmica Cultural está desarrollando durante este mes mes de marzo y se orienta a promover la generación de conocimiento colectivo y la participación ciudadana en espacios digitales, al tiempo que presta atención a la representación de las mujeres en ámbitos culturales e históricos.

La editatona será facilitada por la investigadora y editora vinculada a proyectos de documentación del circo Liliana Alviárez Cardozo, que también es promotora de iniciativas centradas en la difusión de este ámbito artístico en Wikipedia.

La sesión está diseñada especialmente para personas que no han editado previamente en la famosa enciclopedia digital, por lo que no se requiere experiencia previa; aunque las personas interesadas en participar sí deberán contar con conocimientos básicos de manejo de ordenador y de búsqueda de información por internet. Durante la actividad se ofrecerá acompañamiento para aprender los fundamentos de edición y búsqueda de fuentes, así como para desarrollar nuevas entradas relacionadas con el circo y sus protagonistas.

La editatona se celebrará entre 11.00 y las 14:30 horas y se ha establecido un aforo máximo de 20 participantes. Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar a través de la página web www.latermicacultural.es.