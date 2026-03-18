OncoBierzo comparecerá el 23 de marzo en la Comisión Europea para exponer los problemas sanitarios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

OncoBierzo llevará el próximo lunes, 23 de marzo, a Europa la situación sanitaria de la comarca del Bierzo y de su hospital, en una comparecencia que tendrá lugar a las 16 horas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde presentarán la petición registrada sobre este asunto.

El objetivo es trasladar la situación del territorio berciano, similar al que atraviesan muchas zonas periféricas de la Unión Europea, con una intervención que el colectivo espera que sirva para que las instituciones europeas conozcan las dificultades que viven miles de ciudadanos que residen en zonas rurales y alejadas de los grandes núcleos urbanos, «donde la falta de especialistas y las dificultades para mantener servicios sanitarios estables generan desigualdades en el acceso a la atención médica», señala OncoBierzo. «Llegar hasta este punto ha sido un camino largo y complejo, fruto del trabajo constante y del apoyo de la ciudadanía. La comparecencia en Bruselas supone, en este sentido, una oportunidad para dar visibilidad a una problemática que afecta a numerosos territorios europeos".