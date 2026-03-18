Diario de León

Corte al tráfico en la calle Ancha de Ponferrada

Agentes de la Policía Local en la calle Ancha de Ponferrada en imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local en la calle Ancha de Ponferrada en imagen de archivo.

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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Ponferrada volverá a cortar la calle Ancha al tráfico hoy con motivo de las obras que se están llevando a cabo del edificio que albergará el Centro de Innovación. La vía será cortada en ambos sentidos de circulación y también quedará prohibido estacionar en los aparcamientos ubicados justo enfrente del inmueble, en el número 48. Los trabajos Comenzarán a las 8.00 y se prolongarán hasta las 19.30 horas. Si finalizan antes, se restablecerá la circulación en coordinación con la Policía Municipal.

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