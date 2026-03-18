Corte al tráfico en la calle Ancha de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada volverá a cortar la calle Ancha al tráfico hoy con motivo de las obras que se están llevando a cabo del edificio que albergará el Centro de Innovación. La vía será cortada en ambos sentidos de circulación y también quedará prohibido estacionar en los aparcamientos ubicados justo enfrente del inmueble, en el número 48. Los trabajos Comenzarán a las 8.00 y se prolongarán hasta las 19.30 horas. Si finalizan antes, se restablecerá la circulación en coordinación con la Policía Municipal.