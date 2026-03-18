El Hospital El Bierzo crea una Escuela para Pacientes Ostomizados

El Hospital El Bierzo acaba de poner en marcha una Escuela de Pacientes Ostomizados para dar cobertura, formación y mejorar la calidad de vida de estos y sus familias y cuidadores. El objetivo es acompañar durante todo el proceso a las personas que, debido a una enfermedad, tiene que afrontar los cambios físicos y emocionales derivados de una ostomía. Una cifra que va en aumento en la comarca, explicó la enfermera estomaterapeuta Sandra Cereijo. Ella es quien está al frente de este nuevo recurso sanitario que ya existe en otros hospitales.

La Escuela de Pacientes Ostomizados será un punto de encuentro donde los usuarios podrán «compartir experiencias que faciliten la adaptación al nuevo esquema corporal, resolver dudas frecuentes sobre el autocuidado, recibir apoyo emocional y acompañamiento experto y adquirir herramientas prácticas para su día a día», relata Cereijo. Un modelo de trabajo en el que participan profesionales sanitarios de distintas áreas y hay colaboración con asociaciones de pacientes, de tal manera que se acompaña al paciente en todo el proceso de adaptación.

La organización de talleres será uno de los valores de este servicio. Se realizarán de manera periódica, en función de las necesidades, y habrá talleres de higiene y cambio del dispositivo, cuidado de la piel periestomal y el manejo de complicaciones leves como granulomas, hundimientos o hernias. También se tratarán temas relacionados con el estilo de vida y la nutrición, recomendado alimentos y actividades físicas seguras, así como trucos para vestir con comodidad y discreción. La primera sesión será el día 22 de mayo.

Un apartado importante de esta Escuela de Pacientes Ostomizados es el relacionado con el bienestar emocional y las relaciones. En este sentido, se trabajarán la gestión de la imagen corporal, la sexualidad y vida en pareja; y se promoverán encuentros entre pacientes expertos y personas recién intervenidas.

«La puesta en marcha de esta escuela refuerza la apuesta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria por ofrecer una atención integral que combine formación, acompañamiento y salud emocional», aseguran fuentes de la misma.