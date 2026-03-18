Confirmada la condena a una empresa portuguesa por emplear irregularmente a extranjeros en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Social de León ha confirmado la sanción impuesta por el Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa portuguesa Chage Steel, dedicada a las estructuras metálicas y radicada en el Polígono industrial de La Llanada de Ponferrada, por la contratación de trabajadores extranjeros extracomunitarios (brasileños) sin haber obtenido, con carácter previo, la correspondiente autorización de residencia y trabajo. Una realidad que fue constatada en una inspección de trabajo realizada en el año 2024.

La compañía demandó a la Subdelegación del Gobierno en León y solicitó que se declarase no ajustada a derecho la resolución de la institución, que en base al informe de la Inspección determinó una sanción de 50.000 euros por la comisión de cinco infracciones muy graves sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La sentencia ajustada a derecho la resolución de la Subdelegación, que confirma en su integridad. Contra la misma cabe presentar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.