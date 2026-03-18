Dos heridos tras salirse de la vía en San Cristóbal de Valdueza

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente vuelve a protagonizar la tarde de este miércoles en la comarca de El Bierzo.

En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibía una llamada de alerta a las 19.10 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía en la carretera LE-5228, en San Cristóbal de Valdueza en la salida con dirección a Bouzas.

Aunque en un principio dos de los ocupantes parecían haber quedado atrapados dentro del vehículo, finalmente pudieron salir por su propio pie, aunque heridos.

Se ha avisado a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias al lugar. Informado además el Cuerpo Nacional de Policía.