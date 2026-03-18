Dos heridos tras salirse de la vía en San Cristóbal de Valdueza
Aunque en un principio dos de los ocupantes parecían haber quedado atrapados dentro del vehículo, finalmente pudieron salir por su propio pie
Un nuevo accidente vuelve a protagonizar la tarde de este miércoles en la comarca de El Bierzo.
En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibía una llamada de alerta a las 19.10 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía en la carretera LE-5228, en San Cristóbal de Valdueza en la salida con dirección a Bouzas.
Aunque en un principio dos de los ocupantes parecían haber quedado atrapados dentro del vehículo, finalmente pudieron salir por su propio pie, aunque heridos.
Se ha avisado a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias al lugar. Informado además el Cuerpo Nacional de Policía.