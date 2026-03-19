Ponferrada lleva a pleno del viernes la solución a los problemas de agua

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada celebra el viernes un pleno extraordinario que servirá para poner solución a los problemas de abastecimiento y saneamiento de agua.

«Nuestro compromiso es facilitar la vida de los vecinos, insistiendo ante otras administraciones que pueden darnos ayuda financiera para resolver problemas que se han venido arrastrando en el tiempo. Es el caso del abastecimiento de agua y del saneamiento de la captación de Santa Lucía, que abastece a Toral de Merayo, Rimor, Ozuela y Orbanajo, y que tenemos que arreglar a consecuencia de los desperfectos ocasionados por el grave temporal que sufrimos hace semanas», destacó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

Y es que en definitiva «se trata de que la gente tenga buenos servicios y que además el Ayuntamiento encuentre el apoyo financiero de otros, en este caso de la Junta de Castilla y León, esa es una forma de hacer política local pensando en las personas y sus necesidades y buscando apoyos que alivien la carga financiera del Ayuntamiento», En este sentido, el alcalde insistió en que «frente a otros que han dejado pasar los problemas año tras año sin solucionarlos, queremos solventarlos para que no vuelvan a producirse», mantiene Morala.

Hay que recordar que esta obra tendrá un coste aproximado de 400.000 euros y se lleva al pleno debido a que el Ayuntamiento tiene que ceder terrenos a la Junta para realizar esta actuación que se vio afectada por las lluvias torrenciales de los meses de enero y febrero de este año.

Igualmente, la sesión servirá para ratificar la solicitud a la Junta de Castilla y León de ejecución de obras de emergencia para reparar los daños provocados a la infraestructura de saneamiento municipal por el desembalse de la presa de Montearenas.

En otro orden de asuntos, el regidor insiste en la demanda de un sector tan importante para la movilidad en Ponferrada como es el del taxi, «sus reivindicaciones son razonables cuando trabajan en días de fiesta. Es un sector vital para el servicio público del transporte y prestan una asistencia insustituible a la ciudadanía».

Del mismo modo y en relación al convenio con la Fundación Ciudad de la Energía, el alcalde de Ponferrada asegura que «haremos frente a las obligaciones que nos incumben, siempre con el espíritu de solventar problemas administrativos que durante mucho tiempo han estado sin arreglar».

Finalmente, otro de los acuerdos que irán en el orden del día de la sesion plenaria de mañanaversará sobre la asunción de funciones otorgadas por la Dirección General de Fondos Europeos de 16 de enero de 2026, por la que se resuelve la convocatoria para la asignación financiera FEDER destinado al proyecto «Ponferrada Inspira», creando una unidad de gestión, un comité de evaluación de las medidas antifraude y las oportunas unidades ejecutoras.