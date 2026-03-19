El Ayuntamiento de Ponferrada formará a personal de hostelería especializado en grandes eventos

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La Concejalía de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Ivelisse Martínez, organiza un curso de camareros para banquetes y eventos, con el objetivo de especializar a personas en la atención a este tipo de actos.

Se tratarán cuestiones como los protocolos específicos en sala (transporte de alimentos, emplatado, servicio de vinos, atención al cliente), tipos de comedor, tipos de mesa, seguridad alimentaria, manipulación de alimentos, trazabilidad, gestión de residuos, entre otros. Por todo ello, el curso constará de ocho jornadas, cinco teóricas y tres prácticas en eventos reales.

El número de alumnos a los que va dirigido es de 15 personas y la inscripción se realizará a través del Equipo de Inclusión Social de la Concejalía de Bienestar social. La parte teórica se desarrollará del 23 al 27 de marzo en horario de 16.00 a 20.00 horas y la parte práctica está condicionada a la organización eventos reales, ajustándose su ejecución a los mismos. Con esta formación se da respuesta a una necesidad de Ponferrada.