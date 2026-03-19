Ecolares de Toral de los Vados visitan la fábrica de Cosmos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los alumnos y alumnas de primero y segundo de Primaria del CEIP Toral de los Vados han visitado la fábrica de Cosmos con el objetivo de conocer de cerca el proceso de fabricación del cemento y acercarse a la realidad industrial de su entorno.

Esta actividad complementa de forma práctica los contenidos que los escolares están trabajando en clase sobre el sector secundario y los procesos industriales.

La jornada comenzó con una charla informativa impartida por personal de la empresa, en la que se explicó a los escolares qué es el cemento, para qué se utiliza y las fases de fabricación.