Una estatua para el recuerdo del bombero Nacho Rumbao

Publicado por Laura Sánchez/ ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

Siete meses han pasado desde el 17 de agosto de 2025. Siete meses de una fatídica fecha en la que falleció el bombero forestal Nacho Rumbao, quien luchaba contra las llamas del incendio procedente de Yeres-Llamas de Cabrera, que se acercaba a Espinoso de Compludo, en el municipio de Ponferrada.

Rumbao había llegado al Bierzo desde Soria, donde trabajaba, tan solo dos días antes para sumarse a las labores de extinción de ese voraz fuego, que afectaba a la Tebaida Berciana. La autobomba que conducía sufrió un accidente en Espinoso de Compludo. A tan solo unos metros del lugar donde sucedió el trágico suceso, en pleno monte berciano, una pequeña estatua recordará ya, para siempre, a Rumbao.

Es el particular homenaje que sus compañeros de Soria y de León han querido hacerle, siete meses después de haberle perdido. Medio centenar de personas, entre los que se encontraban compañeros, amigos y familiares, entre ellos su mujer, se desplazaron hoy hasta Espinoso para participar en la inauguración de esta estatua de acero, que representa a un bombero forestal con su manguera, y en la que se ha colocado una placa con la inscripción “En memoria de Ignacio Rumbao Domínguez. Fallecido el 17 de agosto de 2025 durante las labores de extinción del incendio de Llamas de Cabrera”. Junto a ella, unas flores, amarillas, y mucho cariño que se respiraba en el ambiente.

El acto, sencillo, consistió en la lectura de un pequeño texto a cargo de Enrique Menéndez, compañero de Rumbao en Soria. “Un fatal accidente acabó con la vida de nuestro amigo y compañero”, comenzó visiblemente emocionado. «Hoy honramos su memoria para que no caiga en el olvido".