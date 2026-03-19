El Miteco tumba un parque eólico entre el Bierzo y La Cabrera

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tumbado otro proyecto eólico en el Bierzo por la severidad de su impacto ambiental y los riesgos evidentes para la biodiversidad. Esta vez, ha sido en el límite con La Cabrera y la provincia de Orense (Galicia), donde la empresa Ekain Renovables S.L. había proyectado la instalación de ocho aerogeneradores y su correspondiente infraestructura de evacuación hacia la subestación de Quereño. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se conoce tres meses después de que el Miteco frenara definitivamente los intereses de Repsol en Gistredo y el Alto Sil, desestimando los dos parques que continuaban en tramitación, y se suma a la larga lista de rechazos de los últimos años ante la maraña de proyectos presentados para la comarca berciana, sin tener en cuenta el valor ambiental y paisajístico al margen de si existe o no alguna figura de protección. Algunos de ellos, en la misma zona ahora librada.

El Miteco resuelve que los parques eólicos Bierzo Wind I y Bierzo Wind II —de 42 y 9 megavatios de potencia en el triángulo que una al Bierzo, La Cabrera y Valdeorras- afectan a «una zona sensible por la presencia de especies vulnerables» y cita el águila real, el aguilucho cenizo, la perdiz pardilla (en peligro de extinción), el buitre leonado, el milano real (en peligro de extinción) y diferentes tipos de murciélagos. Así mismo, subraya que es un área de distribución de oso pardo y que si bien el proyecto no afecta directamente a ningún espacio de la Red Natura 2000, sí está ubicado entre ellos. Esta es una estrategia característica de los promotores eólicos, la de buscar recovecos sin protección entre otras áreas sí protegidas.

Otra de las realidades expuestas en la resolución ministerial negativa es que Bierzo Wind I y II se encuentra en las inmediaciones de otros dos parques eólicos que afectaban a los municipios de Molinaseca, Santa Colomba de Somoza, Torre del Bierzo, Ponferrada y Cubillos y que ya fueron desestimados. «El fundamental de dicho pronunciamiento desfavorable se basa en que causaría impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, sin que las medidas de prevención, corrección y compensación previstas por el promotor constituyan garantía suficiente para la adecuada protección».

Además de subrayar el valor de este espacio montañoso para la protección de las aves, especialmente las rapaces, el Miteco da especial relevancia a la componente paisajística, «que ha sido preservada hasta la fecha y sobre la que este tipo de proyectos suponen una irreversible afección». Una consideración ratificada también por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León que, como el Gobierno central, también ha resuelto que este proyecto eólico es «inviable ambientalmente». Y eso aunque el promotor quiso librar su propia batalla aludiendo a otros proyectos de explotaciones mineras informados favorablemente en tramitaciones autonómicas. Un argumento que no le ha valido a la administración.