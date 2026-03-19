El impacto económico del turismo en Ponferrada supera los 29 millones en 2025

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se sigue posicionando como destino turístico y ha recibido más de 29 millones de euros de impacto económico del turismo en el municipio durante el año 2025. Así lo ha puesto de manifiesto hoy el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Iván Alonso, quien explicó que cada “euro que se invierte en esta área no es un gasto, sino una gran inversión”.

Para Alonso, aún queda camino por recorrer porque “Ponferrada, hoy por hoy, no es un destino turístico consolidado”. Por ello, abogó por crear ese destino y consolidarlo, ya que “esa cifra se puede superar”.

En este sentido, puso en valor las campañas de promoción turística que se han llevado a cabo en Madrid, donde “empieza a sonar Ponferrada y El Bierzo”. A estas se suman otras acciones internacionales como en el norte de Portugal. Igualmente, en materia turística se han realizado más de una decena de eventos de nivel en el Castillo de los Templarios, además de pequeños y medianos congresos.

Del mismo modo, resaltó la presencia en ferias como Intur y Fitur y la apuesta por la Navidad, que “no es un gasto, sino una inversión”, así como por la Noche Templaria, la Semana Santa o las Fiestas Patronales. “Ponferrada, de esta manera, se está convirtiendo en ese deseado proyecto turístico”, añadió el concejal.

El edil avanzó que se realizará una campaña específica para el País Vasco como “público creciente” y se reforzarán comunidades como Galicia con los Irmandiños o la Feria del Vino, conocida como Ponfevin. También, este impulso turístico de la ciudad estará acompañado de la apertura de un establecimiento hotelero y, previsiblemente, otro más para el próximo año.

Alonso recordó que en 2023 el impacto económico fue de 18 millones y que se marcó una estrategia para mejorar esa cifra. De hecho, en 2024 ese impacto se situó en unos 22 millones. “Algo insuficiente, porque a menos de 100 kilómetros de Ponferrada había una ciudad que tenía un impacto de hasta 30 millones de euros”, remarcó el edil bercianista.