Ciuden concluye las pruebas de su sistema híbrido para la producción de hidrógeno verde

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, ha finalizado las pruebas de funcionamiento de su instalación de almacenamiento de energía con la tecnología de flujo de vanadio, dentro del proyecto de producción de hidrógeno verde, combustibles sintéticos sostenibles y almacenamiento energético.

Así, este sistema de almacenamiento, ubicado en sus instalaciones de Cubillos del Sil, con un megavatio de potencia y ocho megavatios/hora de energía, incluye un módulo de experimentación de 100 kilovatios que permitirá realizar diferentes ensayos de I+D+i.

El contrato fue adjudicado a la empresa española CYMI por valor de 6,4 millones de euros y cuenta con tecnología surcoreana de la empresa H2 Inc.

La tecnología usada se caracteriza por la reacción del elemento vanadio, en sus cuatro estados de oxidación, que está diluido en varios tanques de electrolito, lo que le otorga una vida útil de 20 años y permite el desacople de potencia y energía, pudiendo aumentarla capacidad de almacenamiento. A ello se añaden baterías de sodio azufre y de ion— litio, para el almacenamiento energético de aproximadamente 15 megavatios, que sería capaz de absorber la producción diaria de la planta solar fotovoltaica. La integración tecnológica constituye un sistema único donde se hibridan a gran escala la producción solar fotovoltaica, el almacenamiento energético en baterías, combinando tres tecnologías diferentes, y dos electrolizadores para producción de hidrógeno verde.

Cabe recordar que este proyecto de producción de hidrógeno verde y de combustibles sintéticos sostenibles con almacenamiento energético en baterías, de la Fundación Ciudad de la Energía, está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, Next Generation EU, y tiene por objetivo obtener datos técnicos para el desarrollo a escala industrial de las distintas tecnologías que permitan extrapolar las condiciones óptimas de operación de las mismas, favoreciendo la descarbonización de la industria.

En definitiva, se trata de un sistema híbrido único con energía solar fotovoltaica.