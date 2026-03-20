Niños sin techo para hacer deporte en un pueblo de León: los padres redoblan las protestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ampa del CRA Alborada de Columbrianos ha hecho pública una contundente nota en la que explica el motivo de su persistente y creativa movilización mensual. En pleno año 2026, los alumnos y alumnas de este Colegio Rural Agrupado siguen sin contar con un pabellón deportivo cubierto, una carencia que afecta directamente a su educación física y a su bienestar.

Mientras otros centros educativos disponen de instalaciones adecuadas donde resguardarse del frío y la lluvia, en el CRA Alborada las actividades deportivas se suspenden con frecuencia o se trasladan a espacios interiores saturados cuando el tiempo no acompaña.

Las familias no reclaman un polideportivo de lujo, sino un espacio básico y funcional donde los niños y niñas puedan practicar ejercicio, correr, saltar y aprender educación física sin que la meteorología dicte las condiciones. Como ejemplo visible de esta realidad, han celebrado un picnic de bienvenida a la primavera en el patio del colegio. Lo hicieron aprovechando una jornada soleada, pero también para visibilizar la precariedad del único espacio de recreo del centro: un patio sin bancos, sin mobiliario básico ni elementos de sombra o resguardo.

Las familias tuvieron que llevar sus propias mantas para poder sentarse, una imagen que resume el día a día de los escolares. «Cada mes realizamos una acción diferente. No es por gusto, es por necesidad», explican desde el Ampa. Llevan años cansados de promesas incumplidas, plazos que se dilatan indefinidamente y presupuestos que parecen olvidar sistemáticamente al colegio de Columbrianos.

Reivindican igualdad de condiciones para sus hijos e hijas, recordando que el acceso al ejercicio físico es un derecho fundamental relacionado con la salud, y exigen que deje de considerarse al centro como “olvidado” en las prioridades educativas de la administración. El Ampa hace un llamamiento expreso a vecinos, instituciones, familias de otros centros y a la sociedad en general para que apoyen su causa.