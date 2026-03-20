Éxito de adopoción de los ocho cachorros abandonados en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El teniente de alcalde y concejal de Protección y Salubridad Animal, Iván Alonso, ha mostrado su satisfacción y orgullo por la excelente respuesta ciudadana obtenida en Ponferrada y el Bierzo tras el reciente abandono de una camada de ocho cachorros. Así, los ocho animales, que fueron localizados tras el consultorio médico de San Esteban de Valdueza, ya cuentan con familias que los van a acoger.

Tras haber sido identificados con microchip y recibidas sus vacunas, los cachorros (cinco machos y tres hembras, cruce de Border Collie y Pastor Alemán) se encuentran actualmente completando un periodo de cuarentena de 20 días antes de su entrega definitiva.

Desde la Concejalía se ha percibido un renovado interés por las adopciones, que incluso ha generado una pequeña lista de reserva en el caso de la adopción de los cachorros. Por ello, Alonso espera que este entusiasmo se traduzca en adopciones efectivas para el resto de animales que esperan un hogar en las instalaciones municipales.

"Estamos muy orgullosos de la sensibilidad que demuestra nuestra sociedad", destacó Iván Alonso, quien animó a las personas interesadas en adoptar a que se pongan en contacto y acudan al albergue canino municipal. Allí viven otros perros de diversas razas, edades y tamaños, perfectamente cuidados y con perfiles adecuados para todo tipo de hogares y familias.

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento mantiene actualizado el catálogo de perros en adopción en el siguiente enlace:

https://www.ponferrada.org/es/temas/servicios/albergue-canino-municipal/adopciones

Los interesados pueden ponerse en contacto directo con el centro a través de los siguientes canales:

• Teléfono: 630 20 37 04

• Correo electrónico: alberguecanino@ponferrada.org