El programa Territorio Azul estudiará la longevidad y la calidad de vida en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo lanza el proyecto «Territorio Azul», que cuenta con una financiación de 150.000 euros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y 19.000 del Consejo Comarcal del Bierzo, que responde a retos fundamentales para la Agenda 2030, y servirá para analizar como el 60% de los municipios tienen vecinos de más de 100 años.

El plan comenzará después de Semana Santa y, durante un año, se desarrollarán 27 iniciativas englobadas en cinco áreas, tal y como precisó la consejera comarcal Laura Fernández. La primera se basará en un diagnóstico, con 400 entrevistas a personas mayores para conocer sus hábitos. En una segunda fase, se llevarán a cabo actividades físicas y mentales, se recuperarán las gastrorutas y se organizarán talleres con jóvenes. Del mismo modo, en la tercera fase se abordarán la alimentación y los hábitos saludables. La cuarta parte se centra en las historias de vida del mundo rural y, finalmente, la quinta se dedicará a la difusión. «Es un proyecto global y queremos que todos los ayuntamientos colaboren», puntualizó.

La iniciativa fue presentada ante media docena de alcaldes y alcaldesas, con la presencia del director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil, y del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz. Perejil indicó que dos conceptos resumen la Agenda 2030: «desarrollo y sostenibilidad», y apostó por trabajar en la adaptación ambiental y en la respuesta ante emergencias, como los incendios del pasado verano.

También Alaiz destacó la importancia de este encuentro, ya que son los «alcaldes quienes luchan por la calidad de vida de sus ciudadanos».