Jaime de los Santos presenta en Ponferrada su segunda novela 'El evangelio según Caravaggio'

Jaime de los Santos en el Museo de la RadioL.De LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El actual vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular y escritor, Jaime de los Santos, presenta en el Museo de la Radio de Ponferrada su segunda novela, 'El evangelio según Caravaggio', publicado por la editorial Contraluz.

La novela recorre la vida del pintor Michelangelo Merisi da Caravaggio y dialoga con el universo del cineasta Pier Paolo Pasolini, trazando un puente entre la pintura barroca y el cine neorrealista.

En el acto estuvo el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y entre otros también la diputada nacional Silvia Franco. Al autor lo presentó el arquitecto, Pedro Pacios.