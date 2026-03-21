El Lambrión dará hoy el incio de la Semana Santa ponferradina

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se mete de lleno en la Semana Senta. Y es que tras el concierto del fin de semana pasado de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada, hoy es el turno del Nazareno Lambrión Chupacandiles, que organzia la Real Hermandad de Jesús Nazareno. Desde las 16.30 horas, saldrá de la Basílica de la Encina para dar la bienvenida a la Semana Santa.

Este nazareno, vestido con túnica negra, soga a la cintura y pucho, recorre en solitario, las calles de la ciudad acompañado de su campana, que hace sonar a su paso anunciando a los todos los hermanos y fieles la proximidad de la celebración de la Semana Santa.

De hecho es una figura que nació cuatrocientos años y debe su nombre a que, durante su recorrido, hacía alguna parada por las bodegas invitado a probar el vino nuevo y además «Chupacandiles» se decía de él que no rechazaba ni el aceite de los candiles.

Por otra parte, en la capilla de Nuestra Señora de la Placa se celebra el viacrucis a las 18.30 horas, organizado por la Hermandad del Cristo de la Redención.