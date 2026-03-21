Detenido por robo de material para la conservación del espacio forestal en Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón por el robo de material destinado a la conservación del espacio forestal en el Bierzo. Al parecer, en noviembre de 2024, responsables de una empresa especializada en el sector forestal de la localidad de Arlanza, perteneciente a Bembibre, denunciaron en el Puesto Principal de Bembibre el robo de varias herramientas y equipos de protección individual para la tala de árboles y la extinción de incendios, sustraídos del interior de un vehículo pickup propiedad de la empresa, destacando entre ellos seis motosierras.

Por ello, la Guardia Civil de Bembibre abrió diversas líneas de investigación hasta que finalmente logró identificar al presunto autor del robo, un varón de 21 años, antiguo trabajador de la empresa, que ha sido detenido. Se recuperaron todas las motosierras sustraídas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron remitidas a la Sección de Instrucción nº 3 del Tribunal de Instancia de Ponferrada.