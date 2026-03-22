Comienza el plazo de presentación de trabajos del Festival de Cine

Presentación de la edición de 2025.L. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Ponferrada abre la convocatoria para participar en las secciones oficiales a concurso, secciones paralelas y actividades complementarias de su 24.ª edición, que se celebrará del 1 al 9 de octubre.

Esta nueva edición, organizada por la asociación «Mi Retina Me Engaña», cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

El plazo de admisión de películas finalizará el 31 de mayo de 2026, y la organización comunicará a partir del 15 de agosto la decisión a los seleccionados.

Este evento de la capital del Bierzo está especializado en la difusión y promoción de cortometrajes de cualquier parte del mundo.

En las secciones oficiales podrán participar cortometrajes de ficción, documental, animación o experimental de cualquier país o nacionalidad, además de las escuelas de cine, que tienen su propia sección dentro del certamen oficial. A esto se suman las actividades complementarias.

En lo que respecta a los premios, el Festival Internacional de Cine de Ponferrada entregará Retinas Mirada a un corto nacional y a otro internacional, con una cuantía económica de 750 euros cada uno.

También habrá Premio Escuelas de Cine, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje realizado por estudiantes de cualquier escuela del mundo que imparta estudios cinematográficos o audiovisuales. Este reconocimiento se concede en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada.

Del mismo modo, se otorgará un accésit «Ver para educar 2026» de 200 euros a cada cortometraje que destaque por sus contenidos de educación en valores. Igualmente, habrá menciones especiales a la mejor directora, director, actriz o actor que participe en los cortometrajes finalistas de las secciones oficiales del concurso.

Cabe destacar que todos los premios serán votados por el público asistente a las proyecciones, excepto las menciones y accésit, que serán concedidos por la organización del Festival, los comités de selección o los jurados correspondientes.

En la edición del año pasado participaron 51 trabajos, de los cuales 26 fueron nacionales y 25 extranjeros.