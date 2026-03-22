Ponferrada renueva la zona verde de la avenida de la Libertad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada transforma la zona verde de Miravalles en la Avenida de la Libertad garcias al Programa Mixto «La Tebaida». Una actuación que supone una renovación integral de esta zona verde que ha sido objeto de un proceso de limpieza, acondicionamiento y ajardinamiento en profundidad.

Por su parte, el concejal responsable del área de Escuela Taller, David Pacios, ha destacado que los trabajos que están llevando a cabo los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo «La Tebaida» han comenzado con una fase de limpieza y saneamiento del espacio.

De hecho, entre las actuaciones destaca la retirada de residuos, la eliminación de plantas de escaso valor ornamental. También entre las acciones se realizará arado y descompactación del suelo, retirada y eliminación de antiguas tuberías, nivelación del terreno y también instalación del ssiema de riego. Una vez acondicionado el terreno, se ha procedido a la mejora paisajística del espacio mediante la plantación de especies ornamentales cuidadosamente seleccionadas en función del tipo de suelo y la climatología de la zona. Como elemento central del diseño se ha plantado un Rubus péndula, un árbol ornamental de porte llorón con ramas en cascada que caen hasta el suelo.

El programa combina el aprendizaje teórico-práctico con un contrato de trabajo durante los nueve meses de duración del programa, aportando un doble valor: la cualificación profesional de sus alumnos y la mejora visible y tangible del entorno urbano de Ponferrada. Están financiados por el Ecyl.