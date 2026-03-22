Alejandro Santos : "la Semana Santa de Ponferrada nos remueve el corazón"

El Teatro Bergidum de Ponferrada acogió esta mañana uno de los principales actos de la Semana Santa. El joven doctor e investigador de neurocirugía cognitiva Alejandro Santos fue el encargado de dar lectura al pregón en este acto organizado por la Real Hermandad de Jesús Nazareno. Durante su intervención, Santos recordó su infancia ligada al Viernes Santo y señaló que “junto a la medalla llevaba el chupete”. “Las emociones y los sentimientos, momentos que sacuden nuestro estado de ánimo”, enfatizó, y añadió que “la Semana Santa nos remueve el corazón”.



También puso en valor esas emociones que hacen que él y muchos otros jóvenes regresen por estas fechas. "La Semana Santa es un tiempo de pasión, pero también de paz y celebración donde las preocupaciones se congelan. Lo más bonito para todas las personas que por suerte o desgracia tenemos que vivir lejos del Bierzo es que, al volvera Ponferrada, todo sigue igual sin cambio. En este mundo de caos y cambio, nuestra Semana Santa nos aporta esa estabilidad y sosiego de la hablábamos", resaltó sobre esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional



“Emociones que empujan a volver a Ponferrada y a nuestro querido Bierzo”, remarcó el berciano, que ha desarrollado parte de su labor investigadora en Estados Unidos, en el Centro para el Estudio de la Emoción y la Atención de la Universidad de Florida. “No son fiestas grises ni plomizas: en Ponferrada llenamos este tiempo de color, un tiempo de días especiales con momentos enternecedores”.



Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó la alta calidad de los pregoneros de la Semana Santa de la ciudad. Asimismo, compartió las sensaciones “muy intensas” que le transmite Alejandro Santos, ya que el joven ha formado parte de la banda de cornetas y tambores de su misma cofradía. “Hoy es un ponferradino ejemplar que lleva nuestro nombre y el del Bierzo por todo el mundo, con la profesionalidad que demuestra el gran talento que surge de esta tierra”, afirmó el regidor.



También, el mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, Salvador Fernández, indicó que el tiempo está acompañando tanto el acto del Lambrión Chupacandiles como el celebrado esta mañana, y expresó su deseo de que “continúe así”.



El acto contó con la presencia del alcalde, miembros de la corporación, hermandades y cofradías, así como representantes de instituciones civiles y militares. El broche final lo puso la actuación de las bandas San Juanín y Nazien. Además, se realizó un reconocimiento a los funcionarios del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), que han sido nombrados hermanos de honor por su labor.