El Museo del Bierzo acoge la instalación “Genias”, cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Genias cartel"Genias" es una instalación audiovisual concebida como un espacio de memoria y homenaje a autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas.

La muestra, que estará expuesta en la cripta del Museo del Bierzo del 4 al 22 de marzo, ha sido cedida por el Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde se instaló en su última edición, y está comisariada por Irene Pardo, directora de este prestigioso festival.

"Genias" invita a detenernos en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. Es también un tributo a las actrices de todas las generaciones, un lugar de encuentro donde el público comparte la concentración, la emoción y la presencia de quienes dan vida a estas palabras.

En este espacio, los textos del Siglo de Oro dialogan con nuestro presente y encuentran resonancia en el siglo XXI. La instalación reúne un mosaico de 21 autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro, de Ana Caro de Mallén o María de Zayas a Sor Juana Inés de la Cruz, interpretados por una veintena de actrices contemporáneas, de Adriana Ozores a Nathalie Seseña. Actrices que prestan su cuerpo y su voz para reconstruir, desde el presente, una memoria que el tiempo intentó silenciar. No desde la nostalgia, sino desde la vigencia.

Toda época decide a quién presta oído y a quién deja en los márgenes de la escucha. Durante siglos, la historia del pensamiento y la escena se ha contado con una voz que no siempre incluyó todas las voces. Hubo mujeres que escribieron, imaginaron y pensaron con la misma agudeza con la que fueron borradas. "Genias" es una invitación a escuchar, a detenerse en lo que no suele tener volumen, a acoger las palabras de las mujeres que hicieron del lenguaje un refugio y una forma de resistencia.

Dice la Real Academia Española de la Lengua que genio se emplea únicamente como nombre masculino en el español general culto. Y que genia apenas se documenta, y solo de forma ocasional, en registros coloquiales. Tal vez porque durante siglos no se permitió que existieran mujeres nombradas como genios. O porque no se consideró necesario hacerlo. Y sin embargo, aquí están: una resistencia hecha voz, un reencuentro entre siglos y una grieta luminosa en la lengua.

La instalación audiovisual, creada y producida por el Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y patrocinado por el Instituto de las Mujeres, se podrá visitar en el horario habitual de apertura del Museo del Bierzo, del 4 al 22 de marzo, con entrada libre.